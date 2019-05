ALERTA METEO. Bucureștiul ar putea fi lovit de o tornada

Bucureştiul ar putea fi lovit în cursul zilei de luni de o tornadă, potrivit celui mai cunoscut site american specializat în prognoze meteorologice, citat de Antena 3. Între timp, meteorologii români spun că vremea se va răci accentuat. Vor fi diferențe de zece grade Celsius, ploi torenţiale şi grindină. Autorităţile pentru situaţii de urgenţă au The post ALERTĂ METEO. Bucureștiul ar putea fi lovit de o tornadă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.