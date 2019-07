ALERTA METEO. Canicula in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile ating 37 de grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind temperaturile ridicate, între 35 şi 37 de grade Celsius, de luni şi marţi, când indicele de confort termic va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Potrivit ANM, luni, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, local caniculară după-amiază în Moldova, The post ALERTĂ METEO. Caniculă în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile ating 37 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.