Alerta meteo: Cod galben de vijelii pentru Capitala

Este alertă meteo în mare parte din ţară. Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vijelii şi ploi torenţiale. Atenţionarea intră în vigoare de duminică, de la ora 15.00, şi va fi valabilă până luni seara. Vor fi descărcări electrice, iar vântul va bate cu putere şi, în unele zone, va cădea şi grindina. The post Alertă meteo: Cod galben de vijelii pentru Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.