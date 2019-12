Meteorologii au emis cod galben in mai multe judete din tara, unde vor fi prezente fenomene precum ceata densa si poleiul. Soferii trebuie sa fie extrem de precauti in aceasta dimineata.

Alerta meteo! Cod galben in mai multe judete din tara

Este cod galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, sub 200 m, izolat sub 50 m in urmatoarele judete din tara:

Judetul Satu Mare: zona joasa;

Judetul Caras-Severin;

Judetul Arad;

Judetul Bihor;

Judetul Timis;

Judetul Constanta: Medgidia, Cernavoda, Murfatlar, Harsova, Cobadin, Mircea Voda, Castelu, Rasova, Crucea, Pestera, Aliman, Ciocarlia, Ghindaresti, Cuza Voda, Deleni, Saligny, Adamclisi, Seimeni, Topalu, Tortoman, Silistea, Horia;

Codul galben este valabil pana la ora 11:30 in majoritatea zonelor. De asemenea, este emis si un cod galben de ploaie care depunde polei pentru judetele:

Judetul Covasna: Sfantu Gheorghe, Baraolt, Bradut, Batani, Valcele, Belin, Haghig, Valea Crisului, Varghis, Ilieni, Aita Mare, Malnas, Arcus;

Judetul Brasov: zona joasa;

Judetul Brasov: Codlea, Feldioara, Dumbravita, Harman, Bod, Halchiu, Apata, Maierus, Crizbav, Ormenis, Augustin;

Judetul Mures: zona joasa;

Judetul Harghita: zona joasa;

Judetul Sibiu: Medias, Agnita, Laslea, Darlos, Tarnava, Biertan, Mosna, Brateiu, Iacobeni, Barghis, Hoghilag, Atel, Chirpar, Merghindeal;

Este cod galben si in judetul Caras-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m si judetul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m, unde vor fi prezente intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 90-100 km/h, dar si ceata.

