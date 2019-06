ALERTA METEO. Cod PORTOCALIU de vijelii, grindina si ploi torentiale in 25 de judete din tara

Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindină şi ploi torenţiale pentru 25 de judeţe din ţară, valabilă până vineri, la ora 1.00. De avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) sunt vizate 25 de judeţe: Timiş, Arad, Hunedoara, Bihor, Alba, Cluj, Sălaj, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sibiu, Braşov, Covasna, The post ALERTĂ METEO. Cod PORTOCALIU de vijelii, grindină şi ploi torenţiale în 25 de judeţe din ţară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.