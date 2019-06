ALERTA METEO. Coduri portocalii si galbene de ploi si vijelii, pana marti noaptea. Ce judete sunt astazi sub atentionari

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă informare meteo de instabilitate atmosferică, de la ora 10.30 până marţi la ora 23.00. Sâmbătă este Cod portocaliu de ploi în Suceava, Botoşani, Neamţ şi la munte, în Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, iar, de duminică până luni, în judeţe din vest şi sud-vest. Potrivit informării meteo, The post ALERTĂ METEO. Coduri portocalii şi galbene de ploi şi vijelii, până marţi noaptea. Ce judeţe sunt astăzi sub atenţionări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.