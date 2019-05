ALERTA - Ministrul interimar al Justitiei anunta masuri de urgenta in cazul lui Radu Mazare

Ministrul Interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat că a primit documentele necesare pentru a solicita extrădarea lui Radu Mazăre din Madagascar. După traducerea tuturor documentelor, acestea vor fi trimise la Antananarivo.

"Confirm că astăzi, 10 mai, la ora 13.15, Ministerul Justiţiei a primit de la instanţele competente, respectiv de la Curtea de Apel Bucureşti şi ÎCCJ, documntele prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru a se solicita extrădarea domnului Radu Mazăre", a declarat Birchall.

Ministrul interimar al Justiţiei a afirmat că, deşi România şi Madagascar nu au tratat de cooperare în domeniu, extrădarea lui Mazăre va fi cerută în baza Convenţia ONU privind criminalitatea internaţională şi a Convenţiei ONU împotriva corupţiei.

"Am dispus ca în baza documentelor primite să înceapă la Ministerul Justiției, în regim de urgență, procedurile de formulare și trimitere a cererii. Am decis mobilizarea tuturor resurselor de care dispune Ministerul Justiției, pentru îndeplinirea formalităților. Avem un dosar cu peste 600 de pagini care trebuie traduse de un traducător autorizat, într-un timp extrem de scurt, având în vedere că durata arestului este de 6 zile. Practic, Ministerul Justiției are la dispoziție cel mult două zile de lucru pentru a putea trimite în termen dosarul", a mai explicat Birchall.