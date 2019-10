ALERTA - Noua membri ai CSM propun modificarea Legii 317/2004: Cvorum redus, sanctiuni pentru boicot

Lia Savonea, preşedintele CSM, a anunaţat marţi, într-o declaraţie de presă, că nouă membri ai Consiliului Superior al Magistraturii vor transmite legiuitorului propuneri de modificare a Legii 317/2004, ca urmare a boicotului practicat de unii membri ai CSM la ultimele şedinţe de plen. Judecătoarea Savonea demontează susţinerile procurorilor din CSM şi dezvăluie că nu a existat nicio informare la CSM cu privire la evenimentul de azi de la Parchetul General, la care au participat trei procurori care ar fi trebuit să fie la şedinţa de plen.

"Astăzi am încercat în trei etape să avem o şedinţă de plen în cadrul căreia să ne decidem să soluţionăm anumite lucrări, unele foarte vechi, unele din luna iunie. Nici astăzi nu am putut să soluţionăm aceste cereri din cauza lipsei cvorumului. Avem cinci şedinţe amânate din acelaşi motiv. Astăzi au lipsit trei procurori fără nicio justificare. Aşa cum am văzut în comunicarea publică, invocă o pretinsă şedinţă care ar fi fost convocată la Parchetul General încă de săptămâna trecută. Am verificat evidenţele Consiliului şi ceea ce afirmă nu se regăseşte în realitate, respectiv în evidenţele noastre nu figurează înregistrată din partea Parchetului General nicio invitaţie. De altfel, în calitatea mea de preşedinte ar fi trebuit să fiu încunoştiinţată fie de procurori, fie de procurorul general al României vizavi de această situaţie cu atât mai mult cu cât şedinţa ce plen a CSM fusese convocată încă din data de 2 octombrie, într-o şedinţă informală. Nici atunci şi nici ulterior niciunul dintre procurorii care astăzi au absentat nu mi-au adus la cunoştinţă. Atitudinea colegilor care au absentat de la şedinţele de plen a produs consecinţe în sistemul judiciar, a vulnerabilizat anumite insituţii, a slăbit capacitatea instituţională a alora, a împiedicat derularea anumitor activităţi la timp, cum ar fi concursul de admitere în magistratură, avizarea unor proiecte vizând bugetul instanţelor. În fapt, este un veritabil boicot instituţional. Având în vedere această situaţie şi pentru a asigura funcţionalitatea instituţională a CSM, 9 membri au hotărât să iniţieze nişte propuneri de modificări legislative, pe care să le formalizăm instituţional, aşa încât să asigurăm desfăşurarea şedinţelor. Măsurile vizează reducerea cvorumul pentru situaţiile în care anumţi membri refuză să se prezinte. Cvorumul să fie asigurat cu două treimi dintre membrii Consiliului. Propunem şi sancţionarea acestui tip de comportament cu piererea funcţiei în cadrul Consiliului", a declarat Lia Savonea.