Alerta! Penitenciarele angajeaza, de urgența și fara concurs, 100 de cadre medicale

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor încadra, pe posturi vacante, 48 de medici, 47 de asistenţi medicali şi 20 de agenţi operativi, pe durată determinată de şase luni. ANP a recunoscut până acum oficial că există un singur caz de infectare cu COVID-19, în penitenciarul Jilava. „În vederea eficientizării acordării asistenţei medicale şi […]