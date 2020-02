ALERTA - Ponta da semnalul caderii Guvernului Orban: 'Un Guvern care trebuie pedepsit'

Liderii PSD sunt tot mai siguri că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va trece. Voturile decisive par a fi asigurate de Pro România. Victor Ponta transmite un mesaj clar în acest sens.

"Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct!", scrie Ponta pe Facebook.

Reacţia lui Victor Ponta vine după ce Guvernul a anunţat că adoptă marţi proiectul de Ordonanță de Urgență prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care sunt suportate din Fondul unic de Asigurări Sociale, se pot derula atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați.