ALERTA - Procurorii militari au deschis un nou dosar penal dupa aparitia imaginilor cu interventia de la Colectiv

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a deschis o nouă anchetă după apariţia în presă a înregistrării video cu intervenţia pompierilor la incendiul de la clubul Colectiv din 2015. Procurorii cercetează nu doar posibile nereguli în cadrul intervenţiei, ci şi ascunderea înregistrării timp de patru ani şi modul în care un pompier a înjurat în timpul intervenţiei.

"Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti au dispus prin ordonanţa din data de 29.10.2019, începerea urmăririi penale cu privire la fapte, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz in serviciu, neglijenţă in serviciu, pentru a se efectua cercetări cu privire la aspectele care rezultă din vizionarea imaginilor video apărute în spaţiul public in legătură cu modalitatea de intervenţie şi acordare a primului ajutor la incendiul de la clubul Colectiv în seara de 30.10.2015 de către persoane care au calitatea de militar.

De asemenea, a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri referitor la imprejurările in care persoane având calitatea de militar din cadrul I.G.S.U. au retinut şi ascuns pentru o lungă perioadă de timp (aproximativ 4 ani) mijloace de probă constând in inregistrări audio-video ori fotografii care surprindeau momentele ulterioare incendiului din clubul Colectiv, din data de 30.10.2015.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus începerea urmăririi penale şi sub aspeetul săvârşirii infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte pentru a fi efectuate cercetări referitoare la imprejurările in care, potrivit inregistrărilor audio-video apărute in spaţiul public, o persoană având calitatea de militar a adresat cuvinte injurioase posibil la adresa unor persoane decedate în incendiul clubul Coleetiv.

În cauză, procurorii militari efectuează acte de urmărire penală în raport de infracţiunile menţionate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt, în cauză fiind delegate organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul D.G.P.M.B. — Serviciul Omoruri", se arată într-un comunicat de presă.