ALERTA Protest la ICCJ inainte de procesul lui Liviu Dragnea

Protest la Înalta Curte de Casați și Justiție înainte de judecarea ultimului termen din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, unde unul din inculpați este liderul PSD, Liviu Dragnea.

"Timp de 2 ani am creat peste 15 evenimente la termenele acestui proces. Am fost prezenti pe ploaie, ninsoare, ger sau canicula, iar unele au ramas memorabile. Iata ca ultimul termen se apropie. Inculpatul Dragnea este obligat sa vina sa isi sustina ultima pledoarie, altfel este in defavoarea lui.

Printre alti inculpati prezenti in aceasta zi, mai sunt:

Adrian severin. Radu Mazare, Ingrid Mocanu (avocata mahalagioaica de la antena 3), Dan Sova, C-tin Nita (fost ministru), etc", scriu organizatorii pe Facebook.