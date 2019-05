ALERTA! Romanii mananca peste STRICAT din import

Peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pestele de import, care „a sufocat piata romaneasca”, ajunge adesea in tara deja expirat sau intr-o stare deplorabila, a declarat vineri Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), informeaza Mediafax. „Am continuat controalele la peste de import, nu neaparat pentru ca avem o problema cu acesta, dar, din nefericire, acesta a sufocat cumva piata romaneasca. Daca acest produs ar fi conform si ar indeplini standardele de calitate necesare, nu ar fi o problema. Am avut o actiune ampla pe subiectul peste de import si au fost verificati foarte multi agenti economici. Numarul celor care sunt in abateri este extrem de mare, depaseste 50%. Pentru mine acest ...