Alerta: S-a intrunit Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Constanta pentru gestionarea problemelor aparute in Portul Midia (galerie foto)

Azi, las-a întrunitavând pe ordinea de zi situația navei animalier Queen Hind, care s-a scufundat în cursul zile de ieri. La ședință participa prefectul județului Constanța Duitru Jeacă, colonelul Daniel Popa – șeful ISU Dobrogea, colonelul Constantin Dima – șeful Grupării Mobile de Jandarmi Constanța, reprezentanți ANR, Ambroziu Duma – de la Căpitănia Zonală ConstanțaVă reamintim, o navă încărcată cu oi în Portul Midia, s-a răsturnat la cheul de nord. Este vorba de nava Queen Hind, sub pavilion Palau, încărcată cu 14.600 de oi. Nava a ajuns ieri, 23 noiembrie, în Portul Midia, venind din Arabia Saudită, fiind programată pentru plecare cu încărcătura aferentă.ISU Dobrogea a transmis că au ajuns și echipaje de la Arsvom cu nava Hercules și două șalupe. S-au întins două rânduri de baraje antipoluare și unul de forță. Concomitent s-au încărcat pe șalupe ovinele vii cu forte din cadrul tuturor armelor și autorităților publice. „32 de animale au fost salvate", a transmis ISU Dobrogea.Ieri, reprezentanții societății Midia Marine Terminal au sărit in ajutor navei animalier Queen Hind cu remorcherul București pentru a susține operațiunile de salvare a echipajului navei. Aceștia au reușit să recupereze pilotul și 5 membri ai echipajului, restul fiind salvați de alte remorchere participante la acțiune. Ieri, la ora 11.15, remorcherul București a plecat din raza portul Midia și a revenit în jurul orei 13.20 cu echipajul salvat. La operatiunea de salvare au participat in total 4 remorchere.