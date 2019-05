ALERTA TERORISTA in Franța: O explozie a facut mai multe victime, la Lyon

UPDATE

Cel puţin opt persoane au fost rănite în urma unei explozii produse vineri după-amiază în oraşul Lyon, situat în estul Franţei, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate.

Potrivit poliţiei, explozia a avut loc pe o stradă pietonală din centrul oraşului.

Parchetul a indicat că deflagraţia ar fi putut fi provocată de un colet-capcană.

Deflagraţia s-a produs în zona Victor Hugo, în apropierea Pieţei Bellecour, în centrul oraşului Lyon, anunţă surse citate de cotidianul Le Figaro şi de postul BFMTV.

Cel puţin şase persoane au fost rănite în explozie, conform bilanţului preliminar. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre un colet cu o bombă.

Autorităţile au instituit un perimetru de securitate şi încearcă să afle cauzele deflagraţiei.

#BREAKING Several people injured after blast in #Lyon city center. pic.twitter.com/elLEqi4CvN