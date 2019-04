ALERTA - Tudorel Toader demisioneaza din functia de ministru al Justitiei

Tudorel Toader, ministru al Justiţie în ultimii doi ani şi două luni, a anunţat joi, 18 aprilie, că demisionează din funcţie, după ce miercuri Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras sprijinul politic.

"Voi merge la Guvern şi am o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Voi dezvolta ceea ce v-am spus dimineaţă. Voi porni în scrisoare pe care am redactat-o de la voinţa politică exprimată în cadrul CEx-ului. Voi porni de la voinţa exprimată oarecum în cele două întrevederi cu doamna prim-ministru, de la faptul că doamna prim-ministru are rolul decisiv atât în formarea guvernului, cât şi în revocarea unor membri. Luând act de aceste împrejurări, iau în considerare şi faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea, voi rămâne la minister până la momentul în care numele noului ministru va apărea în Monitorul Oficial, pe care îl voi aştepta la minister. Prin urmare, merg la Guvern şi prezint doamnei prim-ministru demisia. Domnia sa va decide ce face cu acestă demisie.