ALERTA - Tudorel Toader vorbește despre demisie: 'Daca decizia e a mea, nu o discut cu Tariceanu'

„Eu îmi fac treaba până în ultimul moment, ca ministru”, a spus Tudorel Toader, astăzi, la sediul Ministerului Justiției. De asemenea, Tudorel Toader a vorbit și despre posibilitatea unei demisii.

„(...) Este posibilă orice variantă pe care o prevede Constituția. Orice variantă pe care o vor decide decidenții. Eu v-am repetat. Eu îmi fac treaba până în ultimul moment, ca ministru. (...) Nu, dacă citeați bine printre rânduri, ce am spus eu, am luat în calcul ambele variante. Din moment ce am spus că până apare în Monitorul Oficial, n-am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu dl Tăriceanu. N-am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală”, a spus Toader la sediul Ministerului Justiției.

Astăzi are loc dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple „Justiţia - victimă sigură în mâinile lui Toader”, depusă de grupurile parlamentare USR şi PNL, după ce a fost amânată de două ori, din lipsă de cvorum. Moţiunea ar putea decide soarta ministrului Justiţiei Tudorel Toader, confruntat în ultimele săptămâni cu nemulţumiri şi critici venite din PSD, inlcusiv din partea preşedintelui partidului, Liviu Dragnea.