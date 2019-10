ALERTA UEFA a suspendat un meci de Europa League, dupa 36 de minute: O drona a transportat steagul Armeniei, iar suporterii au invadat gazonul - VIDEO

Meciul Dudelange – Qarabag, contând pentru grupa A a Ligii Europa, a fost suspendat, joi, după 36 de minute de joc, din motive de securitate, potrivit anunţului făcut de UEFA.

În momentul suspendării, scorul era 2-0 pentru oaspeţi, golurile fiind marcate de Zoubir ’11 şi Michel ’30.

Potrivit lessentiel.lu, jocul a fost oprit din cauza unei drone cu drapelul Armeniei, care a survolat stadionul Josy Barthel. Apariţia dronei i-a înfuriat pe jucătorii şi pe fanii azeri, iar suporterii au pătruns pe o porţiune a terenului.

He wants subbing for that effort

Crazy scenes in @F91_Dudelange-@FKQarabaghEN game a drone carrying Armenian flag flies over center circle. Outraged Qarabag players from Azerbaijan pick up the ball and try to knock the drone out of the sky.

game has now been suspended. pic.twitter.com/ffR6thFeHc