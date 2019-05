ALERTA Ultimele imagini cu Liviu Dragnea in LIBERTATE: A fost saltat de poliție, este dus la pușcarie - VIDEO

Cu cateva zile inainte de alegerile europarlamentare, Bogdan Chirieac a facut un interviu la dcnews.ro cu Rares Bogdan. In timpul dialogului, cei doi au facut un pariu inedit, facand prognoze pentru rezultatul votului popular.

Simona Halep are o presiune imensa la Roland Garros 2019, acolo unde trebuie sa-si apere trofeul cucerit anul trecut ca sa se mentina in primele locuri din clasamentul WTA!

Intr-o analiza postata pe Facebook, Robert Turcescu crede ca Traian Basescu ar cel mai bun premier interimar pentru Romania in situatia de acum. Asta in ciuda faptului ca PMP a obtinut un scor de aproximativ 5,6% la europarlamentare, iar Basescu fiind primul pe lista, este deja europarlamentar. Va renunta Basescu la un post de parlamentar european in caz ca i se va propune postul de prim ministru?