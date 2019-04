ALERTA Un bloc de locuințe a LUAT FOC - Un barbat a ARS de viu

Din starea jalnica in care se afla orasul Eforie si cele doua statiuni turistice arondate se vede ca primarul Robert Serban este un bun gospodar doar in ceea ce-l priveste. Averea sa a crescut considerabil, vila luxoasa in Agigea, masini de lux marca BMW, ceasuri scumpe, imbracaminte de firma etc. Averea e "la vedere", altfel, in acte si in declaratiile de avere, liberalul Serban se de defineste ca un om obisnuit, aproape sarac lipit, fara case, terenuri, masini etc.