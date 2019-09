ALERTA! Un detinut extrem de periculos a evadat de la Penitenciar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un detinut a evadat astazi de la Penitenciarul Focsani. Acesta se afla la munca, in regim deschis, pe teritoriul municipiului Focsani si a fugit, dupa ce s-a asigurat ca nu este vazut de gardianul enitenciarului, care supraveghea intreaga echipa. Politia a instituit filtre la toate intrarile si iesirile din municipiciul Focsani. Detinutul a fugit de sub ochii gardianului. Detinutul evadat de la un punct de lucru este un criminal periculosVasilica Ciobotaru, in varsta de 39 ani, este un criminal periculos. El a fost condamnat definitiv la 22 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat. ALERTA! Un barbat incarcerat a EVADAT Condamnarea a venit dupa ce individul, care este din satul Bicesti, comun ...