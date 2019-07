ALERTA! Un detinut incarcerat pentru furt calificat, evadat de la un punct de lucru 

Ion Murariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 41 de ani, detinut pentru furt calificat, a evadat de la un punct de lucru din Timisoara. Politistii au instituit filtre si au pornit in cautarea lui. ”Vineri, la orele 13.00, detinutul Ion Murariu, de 41 de ani, condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru furt calificat, clasificat in regim semideschis, a parasit un punct de lucru exterior aflat in Timisoara. Pentru capturarea detinutului au fost dispuse blocarea cailor de acces pe posibilele directii in care ar fi putut sa o ia, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din angajati ai Penitenciarului Timisoara”, a transmis astazi Penitenciarul Timisoara. Ucrainean, depistat cu cocaina ...