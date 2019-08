Alerta! Un nor radioactiv a fost  deasubra Romaniei! Radu Tudor cere explicatii

nor radioactiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Radu Tudor le solicita autoritatilor romane sa ceara explicatii Rusiei si institutiilor internationale pentru norul radioactiv care a circulat deasupra Europei, in 2017. Radu Tudor arata ca acest nor de ruteniu a fost deasupra Romaniei, tara noastra fiind printre cele mai afectate. ”Faptul ca in 2017 nu am avut o alerta publica, sa ni se explice ce e cu acest ruteniu, ce e cu acest nor radioactiv. Faptul ca italienii au descoperit traseul norului radioactiv din Rusia pe intreaga Europa. Au fosrt descoperite concentratii mai mari de ruteniu si in Caraibe (...) Daca se dovedeste ca Romania a fost cea mai expusa norului radioactiv, haideti sa transmitem acest lucru, sa nu mai ascundem ad ...