ALERTA Un oficial S&P anunța ca Romania ar putea ajunge in categoria de rating 'junk'

Dan Tudorache, primar al sectorului 1 in mandatul precedent si candidat pentru acest mandat, a acuzat in dese randuri frauda electorala de la alegerile din septembrie 2020. Dupa ce BEC a respins renumararea voturilor, acesta a actionat in instanta Circumscriptia Electorala a Sectorului 1 pentru nereguli majore. Avocat in acest caz este maestrul Baroului Gheorghe Piperea. Iar sirul proceselor nu se va opri aici.