ALERTA - Viorica Dancila anunta DEMITEREA sefului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că marţi, 23 iulie, îl va demite pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu îşi va da demisia. Dăncilă a afirmat că a cerut ministrului Sănătăţii să propună un înlocuitor.

"Astazi am trimis corpul de control la CNAS. Dupa cum stiti, am cerut demisia preşedintelui CNAS. Mâine, daca nu isi va prezenta demisia, il demit. Am cerut o nominalizare de la ministrul Sănătăţii", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a declarat joia trecută, pentru AGERPRES, că nu a luat în calcul demisia. "Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie", a arătat Vulcănescu.