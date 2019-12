Alex Ashraf, primele declaratii despre divortul de Oana Zavoranu. Ce se intampla in casnicia lor

Oana Zavoranu si Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu doi ani si formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In urma unor speculatii, cum ca cei doi ar fi la un pas de divort, sotul vedetei a lamurit situatia si a facut primele declaratii.

Oana si Alex sunt la fel de fericiti ca la inceput si niciunul dintre ei nu s-a gandit sa se desparta. Alex Ashraf a vorbit despre relatia pe care o are cu sotia sa.

„Speculatiile nu isi au rostul. Eu sunt fericit cu sotia mea si o iubesc. Nu se pune problema de vreun divort”, a spus sotul Oanei Zavoranu pentru Spynews.

Oana Zavoranu a oferit detalii picante din dormitor

Atunci cand vine vorba despre detalii din viata personala, Oana Zavoranu nu s-a sfiit niciodata sa spuna lucrurilor pe nume. Asa s-a intamplat si in urma cu ceva timp, in cadrul unei emisiuni tv, cand aceasta si-a laudat barbatul in vazul tuturor.

„E dotat pentru ce imi trebuie mie. Vorbesc in totala cunostinta de cauza. Este si tandru. Eu poate nu vreau in fiecare seara.

Sunt de parere ca barbatul trebuie sa stea dupa femeie si nu femeia dupa barbat”, a spus Oana Zavoranu in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, potrivit Spynews. „Pot sa plec din emisiune?”, a continuat Alex Ashraf.

