Alex Balan va povesti la BZI LIVE despre drumul sau catre videografie si fotografie, dar si despre motivul pentru care, dupa 14 ani in care a locuit in Italia, s-a intors in Iasi

Miercuri , 21 august, invitatul emisiunii BZI LIVE, in maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni, va fi Alex Ciprian Balan, un tanar videograf iesean. Alex a locuit 14 ani in Italia, loc in care a descoperit pasiunea pentru videografie dar si fotografie. Vom discuta despre colaborarile pe care le-a avut in calitatea de videograf cu renumite brand-uri locale, despre planuri si despre situatia videografului iesean. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind rubrica de comentarii de pe www.bzi.ro sau in direct, accesand pagina de . Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai ratat una din emisiunile ...