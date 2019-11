Alex Bodi a plans in bratele fostei sale sotii, Bianca Dragusanu, chiar inainte de a anuntat divortul. Paparazii de la spynews.ro au surprins imagini cu cele doi in ipostaze tandre, iar la doar cateva ore Bodi a anuntat despartirea care a socat aseara lumea mondena din Romania.



Alex Bodi a plans in bratele Biancai Dragusanu! Cele mai recente imagini cu cei doi

Dupa un mariaj de aproximativ 3 luni de zile Alex Bodi si Bianca Dragusanu au decis sa puna punct relatiei, iar afaceristul a fost cel care a facut anuntul si a dat detalii si despre motivele acestei despartiri.

Relatia mea cu Bianca s-a incheiat. Am constatat ca nu avem intentii comune, am considerat amandoi ca este mai ok. Am depus actele de divort, termenul este pe 2 decembrie, avem cateva zile de gandit, dar noi doi am considerat ca cel mai este sa o luam pe drumuri separate ca nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea inalt al relatiei si decat sa ajungem la alte finaluri sau sa ne compromitem, ca suntem oameni maturi, am considerat ca este mai bine sa evitam.

Munca mea nu-mi permite sa stau prea mult in tara, ea isi neglijeaza job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la urmatoarea cearta sa se incheie. Am stat de vorba, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifica greselile mele si a stabilit ca nu meritam niciunul stres si nervi”, a declarat Alex Bodi in exclusivitate pentru Spynews.

Inainte cu doar cateva ore de a fi facut acest anunt, Bianca si Alex au fost surprinsi in ipostaze emotionante. Vedeta a ajuns la locul intalnirii cu masina lui Alex, i-a inmanat cheile bolidului si i-a spus cateva cuvinte care, probabil, l-au emotionat foarte tare. Bodi a plans apoi in bratele sotiei sale, iar Bianca l-a strans in brate, i-a sters lacrimile si l-a sarutat patimas. S-au tinut apoi in brate minute in sir, apoi s-au despartit.

