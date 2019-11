Dupa ce Bianca Dragusanu si Alex Bodi au anuntat divortul care a spcat toata lumea mondena din Capitala, cei doi au inceput sa posteze mai multe mesaje cu subinteles pe reselele de socializare. Acum Alex Bodi continua seria acestor mesaje si posteaza o noua fotografie care ar putea face referire la fosta sa sotie.

Alex Bodi continua seria mesajelor cu subinteles

Astazi fostul sot al Biancai a postat iarasi o fotografie al carei mesaj ar putea fi destinat vedetei. Castigatorii se focuseaza pe castig, in timp ce pierzatorii se focuseaza pe castigatori, cam asa suna mesajul postat de Bodi pe Instagram. Putem presupune ca acesta vine in urma tuturor zvonurilor care au aparut despre el, dupa divort. S-a speculat ca ar fi batut-o pe Bianca in repetate randuri si i-ar fi bagat furculita in mana.

Nici Bianca nu s-a lasat mai prejos si s-a filmat in masina, cantand. Ea pare a fi fericita, relaxata si nici gand sa verse lacrimi dupa Bodi. In postarile care urmeaza Bianca asculta o melodie romantica a caror versuri suna cam asa: Cauta-ma in mare, simte-ma in nisip. Cauta-ma prin stele pana la rasarit.

Va remaintim ca Alex Bodi este cel care a anuntat divortul de Bianca Dragusanu. El a povestit ca firile lor sunt foarte diferite, Bianca nu ar fi dispusa sa faca anumite compromisuri, asa ca au decis de comun acord sa puna punct casniciei. Aceasta veste a venit tocmai cand circulat numeroase zvonuri ca cei doi ar dori sa organizeze o nunta mare si extrem de luxoasa.

In seara de dinaintea anuntului cei doi au fost surpinsi in ipostaze extrem de intime, sarutandu-se si imbratisandu-se. Ba chiar Bodi a plans in bratele Biancai pentru ultima data.

