Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragusanu, in doliu! „Viata este foarte cruda uneori”.

Alex Bodi trece prin clipe extrem de dureroase! Fostul iubit al Biancai Dragusanu este in doliu, dupa ce o persoana apropiata a acestuia s-a stins din viata. Mesajul postat pe retelele de socializare este cutremurator.

Alex Bodi a ajuns in acest weekend la Madrid, acolo unde, imbracat in negru, s-a si fotografiat atat singur, cat si alaturi de Alexandra. Din pacate, fostul iubit al Biancai Dragusanu nu s-a bucurat de vreo vacanta, ci a fost la mormantul unui apropiat, care a trecut in nefiinta.

Admiratorii sai l-au intrebat imediat ce s-a intamplat, dar Alex Bodi nu a avut puterea sa raspunda si la comentariile internautilor. Insa, a scris un mesaj. De fapt, a scris o lectie de viata.

”Viata este foarte cruda uneori, ne ia de langa noi persoanele iubite si care noi consideram ca nu ar trebui sa paraseasca lumea asta. In toata “calatoria” asta numita VIATA, alergam dupa lucruri materiale, dupa bani, neglijam sanatatea si dam ocazie stresului sa ne rapuna, iar cand in sfarsit le obtinem, poate fi deja prea tarziu pentru noi. Trebuie sa ne bucuram de viata, sa pretuim lucrurile sufletesti, sa nu lasam raul si lacomia sa puna stapanire pe gandirea noastra si sa nu uitam ca nu e nimic mai de pret pe lume decat sanatatea si cele mai sincere sentimente in viata ti le va oferi la bine si la greu, FAMILIA!”, a scris Alex Bodi, pe contul personal de Instagram.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.