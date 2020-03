Alex Bodi, prima reactie dupa ce s-a aflat cine este bunaciunea pentru care a divortat de Bianca Dragusanu:

Dupa numai 4 luni de cand au ajuns in fata ofiterului de Stare Civila, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat actele de divort. Cei doi si-au spus adio negru pe alb si, dupa mai multe incercari de a pune capat casniciei, se pare ca au ajuns, in sfarsit, sa faca acest pas.

Potrivit surselor cancan.ro, Alex Bodi ar fi parasit-o pe vedeta pentru o rusoaica sexy, care traieste in Londra. Din cate se pare, cei doi au o relatie extrem de stransa, iar zilele trecute, din ”pura coincidenta”, Alex Bodi si Daria Radionova au evocat aceleasi locuri din Monaco. Sursele noastre sustin ca ambii au postat imagini din acelasi locatii, dar ulterior rusioaca a sters toate fotografiile de pe site-ul de socializare. Cu toate acestea, varianta lui Alex Bodi este alta!

Potrivit informatiilor oferite de spynews.ro, fostul sot al Biancai Dragusanu a marturisit ca o cunoaste pe Daria, insa nu este intr-o relatie cu ea, dar este sigur de faptul ca Bianca este foarte geloasa pe focosul fotomodel.

Bianca Dragusanu, in lacrimi de ziua ei de nastere

De ziua ei de nastere, Bianca Dragusanu a fost prezenta in platoul emisiunii ”Teo Show”, acolo unde, la un moment dat, a izbucnit in lacrimi. Vedeta le-a marturisit telespectatorilor ca a fost certata de sotul ei, chiar la 12 noaptea, cand a implinit 38 de ani. Alex Bodi a intrat, ulterior, in direct si a dat de inteles ca Bianca il suspecteaza mereu de infidelitate.

”In momentul in care noi doi ne confruntam e ceva super-exploziv. Certurile astea nu duc undeva OK pentru ca si ea e epuizata. Sunt multi factori: drumurile, calatoriile mele, faptul ca sunt distant, intervin gelozii de pe partea amandurora. Eu incerc sa o inteleg pe ea ca femeie si o intreb anumite chestii. Ea, pe mine, ca barbat, la fel ma intelege, dar ea ma acuza de multe ori de niste lucruri, lucruri pe care eu in trecut le-am facut, dar nu inseamna ca le fac tot timpul”, a spus Alex Bodi la Teo Show.

