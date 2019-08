Alex Bodi, primele declaratii despre divortul de Bianca Dragusanu: „Este o femeie foarte matura, dar...”

La scurt timp dupa ce s-a speculat ca Alex Bodi si Bianca Dragusanu s-au despartit, omul de afaceri a vorbit despre aceste zvonuri.

Acesta nici nu a infirmat si nici nu a confirmat divortul, dar a vorbit despre ceea ce face uneori sotia sa. In schimb, in ultimele zile, Bianca nu a mai fost vazuta cu inelul de peste 10000 de euro cu care Alex a cerut-o de sotie.

„Bianca este o femeie foarte matura, dar cateodata e o copilita, are nevoie de atentie, de afectiune. (...) Business-urile noastre trebuie mentinute. Am fost fiecare cu fetitele noastre. (...) Lumea vorbeste mult, dar daca era sa divortam s-ar fi aflat rapid. Noi decat sa explodam, preferam sa nu vorbim si sa lasam lucrurile asa", a spus Alex Bodi pentru un post TV.

Bianca si Alex s-su casatorit fara ca familia lor sa stie

Imediat dupa cununia civila, Bianca Dragusanu a vorbit despre acest moment important din viata ei, mai ales ca nimeni in afara de martori nu a stiut ca urmeaza sa faca acest pas.

„Eu in ultimul an, asa m-am simtit, sunt foarte fericita ca am facut acest lucru si amandoi simtim...nu am cuvinte sa exprim. Nici macar parintii nostri nu au stiut, ne-am dorit sa fie un eveniment foarte restrans si amandoi ne-am dorit sa nu se afle public, dar asta este. O sa afle mama acum si de la voi si parintii lui. Prietenii nostri care ne-au ajutat sa indeplinim toate... (martori, n.r.). A fost discutata de mai multa vreme (cununia, n.r.). Nu stiu...(nunta, n.r.). Suntem casatoriti. Eu ma imbrac in fiecare zi in rochie de mireasa. Acum mergem sa luam masa la restaurant si apoi mergem la sala”, a spus Bianca Dragusanu, imediat dupa cununie.

