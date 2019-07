Alex Bodi rupe tacerea! Ce cauta Bianca in Porsche cu soferul drogat + declaratii despre despartire: ”Ea s-a distrat, a actionat ca o femeie singura! Mi-a zis ca…”

Bianca Dragusanu a ajuns in centrul unei mega-controverse! La o zi distanta dupa ce vedeta si unul dintre liderii clanului Kalu au fost opriti de agentii de la ”Crima Organizata, Alex Bodi a vorbit deschis despre incidentul in care a fost implicata sexoasa lui iubita.

Weekendul trecut, Bianca Dragusanu a fost implicata intr-un incident nemaiauzit. Vedeta si Marco Kalu au fost opriti si verificati in timp ce se intorceau de pe litoral de catre agentii de la Brigada de Crima Organizata din Constanta, in timpul unui filtru organizat de oamenii legii pe Autostrada Soarelui. Iar testul antidrog a aratat ca soferul se afla sub influenta substantelor interzise.

“Daca ea a crezut ca e OK…”

La o zi distanta dupa ce frumoasa blonda a fost protagonista intamplarii de pe autostrada, Alex Bodi, iubitul acesteia, a facut marturisiri uluitoare despre incident.

”Eu nu sunt in masura sa comentez ce a facut Bianca si nici nu-l cunosc pe baiatul respectiv. Daca ea a crezut ca e OK sa mearga cu el, este treaba ei. Am vorbit cu ea. Mi-a zis ca ea nu-l cunostea pe baiatul acela. S-au vazut pe la mare si, cand ea a decis sa mearga la Bucuresti, el s-a oferit sa o duca acasa. Punct!”, a declarat Alex Bodi.

“De data asta nu ne-am certat”

Mai mult decat atat, musculosul afacerist a tinut sa clarifice zvonurile din ultima perioada conform carora relatia cu sexoasa Bianca ar fi ajuns la final.

„De data asta nu ne-am certat. Eu am fost plecat, ea in tara, dar nu pot sa zic ca ne-am certat. A zis Bianca ca este o femeie singura?! Daca ea a afirmat public faptul ca este o femeie singura, eu ii accept decizia. Bine, acum a actionat ca o femeie singura. S-a dus cu prietenele la mare. S-a dus si s-a distrat”, ne-a mai spus Alex Bodi.

Procurorii o asteapta pe vedeta la audieri

Potrivit unor surse din mediul judiciar, imediat dupa incidentul de pe autostrada, interlopului Marco Kalu i s-au recoltat probe de sange si de urina, iar oamenii legii au decis sa-i suspende permisul de conducere pana la finalizarea anchetei.

Mai mult decat atat, Marco Kalu a dat mai multe declaratii in fata anchetatorilor, acolo unde este asteptata si Bianca Dragusanu. Procurorul de caz urmeaza sa decida cand vedeta va fi citata la audieri.

ianca Dragusanu a fost casatorita cu Victor Slav, dar cei doi au divortat in 2014

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Ea si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectorului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi le-au fost Nicoleta Luciu si sotul ei, Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, Bianca si Victor au divortat.

Ulterior si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Vedeta i-a daruit o fiica prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Dragusanu are si un atelier de croitorie, de unde ies adevarate capodopere vestimentare. La sfarsitul lunii iulie 2018, vedeta si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel ca nu mai prezinta emisiunea “Te vreau langa mine”. Ea a fost inlocuita de Andreea Mantea.

