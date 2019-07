Alex Cumpanasu, reactie dura dupa demisia ministrului de Interne: ''Acum 20 de minute am vorbit cu individul asta''

alexandru cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, s-a dus la Ministerul de Interne pentru a vorbi cu ministrul Nicoale Moga despre ancheta in cazul crimelor de la Caracal. Ajuns la Minister, Cumpanasu a reusit sa vorbeasca cu Moga, acesta i-a promis ca va duce toate detaliile in CSAT, iar apoi a iesit in conferinta de presa si a demisionat. Cumpanasu sustine ca in discutia anterioara nu i-a spus ca va demisiona din functie. Breaking news! Nigolae Moga, ministrul de interne, a demisionat ”Acum 20 de minute am vorbit cu individul asta, am vorbit cu el sa vad ce au mai facut in ancheta. Nu mai am cuvinte. Acest om nu mi-a spus ca isi da demisia. A spus ca vine acum la MAI sa preia solicitarile pentru a ...