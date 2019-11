Alex Velea a dat tot din casa. Iubitul Antoniei a povestit ce se intampla, de fapt, la filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1: „Lucrurile s-au dovedit a fi altfel”

Alex Velea si Mario Fresh formeaza una dintre cele 9 perechi care au ales sa traiasca experienta din Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor.

Inca de la inceputul cursei, cei doi marturisesc ca gandul de acasa nu se potriveste cu realitatea din Filipine.”Noi am plecat cu un gand, dar asa cum se intampla in general, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Nu ne e deloc usor, ne chinuim in fiecare zi, dar o sa ne adaptam. Pana acum ni s-a lipit burta de spate. Noi suntem obisnuiti cu un anumit regim alimentar, iar aici totul e prajit in mult ulei, painea e foarte dulce, parcã e cozonac etc. Ni se pare monstru de greu si uneori ne intrebam de ce am venit”, au povestit cei doi.

Cand vine vorba de lucrul care ii sperie cel mai tare, amandoi spun intr-un glas: autostopul. “Cred ca am o fata mult prea agresiva pentru poporul filipinez pentru ca e foarte, foarte greu sa ii convingem sa ne ia cu masina. Cred ca le e frica si de tatuajele mele. Inainte sa plec ma gandeam cu groaza cum va trebui sa opresc masini, ce rusine o sa-mi fie… Aici am trecut peste orice retinere, doar ca nu prea opresc ele”, a declarat Alex Velea.

La jumatatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine sI Taiwan. Chef Sorin Bontea si Razvan Fodor, Speak si iubita lui, Stefania, Nico si fiica ei, Alexandra, Adda si sotul ei, Catalin, Ristei si fratele lui, Dan, Maria Buza si Lia Bugnar, Alina Ceusan si Carmen Grebenisan, Alex Abagiu si prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea si Mario Fresh sunt cei care lupta anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro si pentru mult ravnitul titlu de castigator Asia Express, cel mai dur reality show din Romania.

