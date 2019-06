Alex Velea, dezvaluiri despre viata de cuplu cu Antonia. “Exista batai in familia noastra!”

Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai invidiate cupluri din showbiz. Recent, artistul a dezvaluit ca in relatia lor nu curg tot timpul laptele si mierea, existand, normal, anumite certuri si schimburi de opinii.

„Antonia este suma tuturor lucrurilor frumoase, despre care pot sa vorbesc in viata asta. Nu as putea sa imi vad viata fara Antonia, asa ceva este exclus acum. Viata de tatic este naturala si imbucuratoare. Nu mai facem copii, este suficient trei. Exista certuri in familia noastra, chiar si batai, certuri normale de cupluri„, a spus Alex Velea.ved

Antonia, relatie cu Alex Velea

Antonia traieste de cativa ani o poveste de dragoste ca-n basme cu cantaretul Alex Velea, alaturi de care are si doi baietei, pe Dominic si Akim. Cei doi se iubesc foarte mult si recent au decis sa colaboreze pe plan artistic, pentru ca Alex Velea a aparut pentru prima data intr-un videoclip al Antoniei.

Indragita cantareata a petrecut o perioada in Italia, alaturi de Maya, fiica ei din casatoria cu Vincenzo Castellano.

