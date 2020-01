Alex Velea si Antonia s-au mutat intr-o vila de lux care costa nu mai putin de 500.000 de euro. Se pare ca cei doi artisi au strans o suma buna de bani din concerte si evenimente si au reusit sa isi achizitioneze casa visurilor, unde s-au mutat impreuna cu copilasii lor.

Alex Velea si Antonia s-au mutat intr-o vila de 500.000 de euro. Cum arata noua casa

Potrivit click.ro, cei doi s-au asezat la casa lor de cateva saptamani si sunt foarte fericiti. Dupa ce au stat .mult timp in chirie, Alex Velea si Antonia au facut in sfarsit pasul cel mare si s-au mutat nu oriunde, ci intr-o zona foarte selecta din Pipera.

Cei doi au o casa mare, cu o curte uriasa care are deschidere la lac. Privelistea este grozava, mai ales ca lacul este foarte aprope si pe el se pot zari rate salbatice si alte pasari de balta. Suma pe care au scos-o din buzunar cei doi artisti nu este deloc mica si niciun om obisnuit nu si-ar putea permite o asemenea cheltuiala. Avand in vedere numeroasele concerte pe care cuplul le are, e clar ca au avut cum sa adune 500.000 de euro.

De Craciun Velea si Antonia au impodobit bradul in noua casa si au postat fotografia pe retelele de socializare, cu descrierea Home, adica acasa, semn ca locuinta este proprietatea lor. cu siguranta sunt foarte fericiti in noua locuinta, alaturi de baietii lor. Antonia asteapta cu nerabdare sa isi poata aduce si fetita, pe Maya, in Romania alaturi de ea.

Intre timp Alex Velea este protagonistul unui scandal in care a intrat alaturi de Abi Talent. Cei doi si-au aruncat vorbe grele in mediul online si au creat o intreaga telenovela.

