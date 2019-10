Alexandra, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce a dat nastere celui de-al doilea copil. "Si-au batut joc de viata ei"

Tragedie fara margini intr-o familie din Gorj! Alexandra Corbescu, o tanara de 21 de ani, a murit la scurt timp dupa ce a dat nastere celui de-al doilea copil, la Targu Carbunesti.

Alexandra Corbescu s-a stins din viata dupa ce a adus pe lume al doilea ei copil, un baietel, printr-o operatie de cezariana. Miercuri dimineata, tanara de 21 de ani a ajuns la spitalul din Targu Carbunesti pentru un control, dar medicii au bagat-o imediat in sala de nasteri.

Ea era programata la cezariana pentru 26-27 octombrie.

Femeia a adus pe lume prin cezariana un baietel de 3200 de g si, dupa nastere si-a sunat sora. In timpul discutiei de la telefon insa, i s-a facut rau. Cadrele medicale au constatat ca Alexandra Corbescu a intrat in stop cardio-respirator si au inceput manevrele de resuscitare.

"A sunat-o pe sora ei la telefon si in timp ce discuta a sesizat sora ca se auzea doar un mormait. Practic atunci sotiei i s-a facut rau, a intrat in coma si a ajuns iarasi pe masa de operatie. Eu eram acolo, dar medicii nu ne-au lasat sa intram sa o vedem deoarece ne-au spus ca ea este in stop cardio-respirator si nu e bine sa o vedem. Este posibil sa o fi operat din nou, mie nu mi-au zis nimic", a declarat iubitul Alexandrei Corbescu, Alexandru Gheorghe Dorian.

In acest context, iubitul tinerei moarte a specificat ca, in timp ce femeia era resuscitata, asistenele fugeau la farmacie si se intorceau cu seringi, neavand cele necesare in spital. Dupa patru-cinci ore, sustine acesta, a fost trimisa la spitalul din Craiova cu o ambulanta.

La o ora si jumatate de la decesul acesteia, familia a fost anuntata ca Alexandra Corbescu a murit la spital.

"Si-au batut joc de viata ei, nu i-au facut nimic dupa ce ea a intrat in coma iar de trimiterea ei la alt spital nici vorba. Cred ca nu a vrut sa o trimita in alta parte, constienti ca va muri la Carbunesti. Au lasat doi copii fara mama si o familie indurerata peste poate", a mai spus iubitul tinerei pentru gorjeanul.ro.

In cazul mortii Alexandrei Corbescu se va demara o ancheta interna pentru a se stabili imprejurarile in care s-a produs tragedia si, mai ales, daca acuzatiile lui Alexandru Gheorghe Dorin se confirma.

Se pare ca, potrivit directorului spitalului Targu-Carbunesti, Alexandra Corbescu a facut tromboembolism pulmonar, ca si Andreea Balan. Din pacate, pentru tanara din Gorj nu s-a mai putut face nimic.

