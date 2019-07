Alexandra, ingropata sub un val de minciuni scornite de admiratorii Binomului Coldea-Kovesi

kovesi coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Dan Andronic vorbeste despre Tragedia Alexandrei care a devenit, asa cum se vedea inca de ieri, un subiect bun de folosit in batalia politica. Viorica Dancila, Dan Barna, Eugen Tomac, Olguta Vasilescu, Catalin Radulescu, aproape toti politicienii s-au napustit asupra ei. Plus Caporalii de Presa, in frunte cu Moise Guran, celebrul creator al alertelor de cutremur care nu exista. Un prilej numai bun pentru a arunca pe piata o gramada de minciuni. Printre care sta la loc de frunte cea ca STS nu putea localiza apelul cu precizie. Evenimentul Zilei a demonstrat AICI ca acest lucru putea fi facut, mai concret spus ca STS MINTE! Poate ca la Caracal este alta situatie decat in Bucuresti sau Constanta ...