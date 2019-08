Alexandra l-ar fi stiu pe criminalul din Caracal! Detalii din ancheta

Gheorghe Dinca3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sub protectia anonimatului, un martor din Caracal lanseaza o pista halucinanta. Acesta sustine ca Alexandra l-ar fi cunoscut pe Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca a ucis cu bestialitate doua adolescente. In ziua disparitiei, fata de 15 ani i-ar fi trimis barbatului un SMS prin care l-ar fi rugat sa o duca cu masina la repetitii, acolo unde trebuia sa mearga alaturi de o alta fata. ”Alexandra il stia pe ucigas. Ea facea dansuri populare si trebuia sa mearga la repetitii impreuna cu o colega. I-a trimis un SMS in ziua disparitiei si l-a rugat pe Gheorghe Dinca sa o duca cu masina. Se pare ca, intre timp, colega ei s-a razgandit si nu a mai mers la dansuri. Alexandra a plecat singura la ...