Alexandra Maceșanu ar fi implinit azi 16 ani

Zi extrem de tristă pentru părinții Alexandrei Măceșanu. Aztăzi adolescenta ar fi împlinit 16 ani. Alexandra Măceșanu, una dintre cele două adolescente despre care Gheorghe Dincă a mărturist că a ucis-o, a înduioșat o țară întreagă, când poliția nu a fost capabilă să răspundă la strigătul ei de ajutor. Pe data de 24 iulie, Alexandra The post Alexandra Măceșanu ar fi împlinit azi 16 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.