Alexandra Macesanu traieste! Patroana unui bar din Italia: A intrat de doua ori la mine si a spus - "Te rog frumos, ajuta-ma!"

Noi amanunte halucinate ies la iveala in Cazul Caracal. Potrivit unor declaratii facute de patroana unui local, Alexandra ar fi intrat in barul patronat de femeie si i-ar fi cerut ajutorul.

Plecand de la aceste declaratii incredibile, reprezentantii emisiunii Acces Direct au plecat in Italia pentru a investiga daca afirmatiile patroanei de local sunt adevarate sau nu.

Doua romance stabilite in Italia sustin ca ar fi vazut-o pe Alexandra, in viata, tocmai in Peninsula.

„A luat un suc pe care i l-a platit baiatul care a intrat dupa ea si inainte sa intre baiatul asta, ea a spus: "Te rog frumos, ajuta-ma! Ajuta-ma!" Eu i-am raspuns tot in romana: "De ce sa te ajut?" Si dupa aceea, cand a intrat baiatul acela in bar, s-a oprit.”, spune una dintre romance.

„Avea un maiou alb pe ea, un maiou. Avea o fusta de blugi, cu un lant pe partea stanga si o pereche de tocuri inalte, rosii cu alb si avea parul prins in coc. Ziceai ca ori de beata, a baut ceva ori drogata ori era fumata. Nu stiu ce sa spun. Era palida la fata. Din spusele unor persoane care vin mereu la bar, care se uita mereu la emisiuni si au spus: "Fata asta a fost disparuta acum doua, trei luni din Romania.”, a mai dezvaluit aceasta.

