Alexandra putea fi localizata in timp util, daca procurorii stiau ce informatii poate oferi un telefon mobil Interviu cu un expert in telecomunicatii

Daca anchetatorii din cazul Caracal ar fi cerut informatiile pe care le poate oferi un telefon mobil, deschis sau chiar inchis, ei ar fi putut restrange aria de cautare si ar fi putut-o localiza pe Alexandra in timp util, afirma expertul in telecomunicatii Radu Miruta, care explica tot ce se putea face, dar nu s-a facut in acest caz.