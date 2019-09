“Alexandra si Luiza traiesc”. Anuntul facut azi-noapte care detoneaza “bomba” in cazul crimelor din Caracal

Mama Luizei Melencu spune ca procurorii insista sa mearga pe pista ca fiica ei este moarta, ignorand alte date care ar putea duce ancheta catre traficul de persoane.

Totodata, Monica Melencu lanseaza o acuzatie grava la adresa anchetatorilor si spune ca acest caz se vrea musamalizat. Mai mult, femeia este convinsa ca fiica ei traieste.

“Procurorii adevarul nu stiu sa mi-l spuna. Imi ia banii, dar ce pot sa fac, sa imi vand casa in situatia de fata, sa imi vand casa ca sa platesc o amenda. Am inca suspiciuni. Am dreptul sa spun ca am inca suspiciuni. Trebuia sa ma prezint joi, eram citata in calitate de martor, nu ca parte vatamata. Joi mi-a venit prima. Mi s-a dat o amenda maxima. Probabil mi s-a dat din dusmanie si din atatat ura”, a spus Monica Melencu, la Romania Tv.

”Eu cred ca acest caz este musamalizat”

Prelevarea de probe ADN de la mama Luizei Melencu a fost amanata pentru luni, anunta avocatul acesteia. Totodata, reprezentantii DIICOT au declarat, pentru mediafax.ro, ca Monica Melencu a contactat ofiterul de politie spunand ca este de acord cu prelevarea de noi probe.

“Nu mi se spune nimic. Fiica mea avea un lantisor cu trei inimioare. Nu mi s-a aratat niciun obiect. Atunci cum pot sa cred ca fiica mea este moarta? Eu cred ca acest caz este musamalizat. Cand a disparut fiica mea, sotia dl Dinca era prin preajma. In cazul Alexandrei, fiica dansului a fost prin preajma. Are familia suspecta. Eu spun ca aceste fete nu sunt moarte. Eu cred ca acest caz se vrea musamalizat. Sa imi ceara test ADN. Ar trebui sa mearga pe alta pista. Fetele sunt traficate”, a mai spus Monica Melencu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.