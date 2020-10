Alexandra Stan a lansat o noua piesa in colaborare cu Paul Damixie

„Bandit” este o piesă ce combină vocea energetică a Alexandrei Stan cu influențele pop, country și dance.

Constănțeanca Alexandra Stan îsi surprinde fanii cu un nou single, „Bandit". Paul este un producător, remixer și DJ cu o viziune aparte pentru remixuri.Alexandra si-a facut debutul în muzică alături de MediaPro Music, când a lansat single-ul „Lollipop / Param Pam Pam". Ulterior, au urmat single-uri ca „Mr. Saxobeat", „Lemonade" sau „Get Back (ASAP)". La 10 ani distanță, artista a reintrat în portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music si a lansat single-urile „I Think I Love It", „Tikari" si „Obsesii". Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat", iar in 2019 a aniversat 10 ani de activitate muzicală. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborări cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani.O altă piesă de succes lasantă de constănțeancă în această vară este „Tikari ", ce are are versuri scrise de catre Alexandra Stan, Carlos Enrique Perozo (LiToo), Serban Cazan și este un duo între Alexandra Stan și LiToo. Videoclipul piesei a fost filmat în orașul natal al Alexandrei, Constanța, iar printre metaforele folosite se numara și ipostaza de Mica Sirena a anului 2020, într-un styling electrizant realizat de către Ovidiu Buta.Sursa foto-video: Youtube/ Paul Damixie