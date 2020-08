Alexandra Stan: Imi este atat de dor de scena; sper ca totul sa revina la normal

Îi este dor de scenă şi spune că nimic nu se compară cu energia câtorva mii de oameni care îi cântă piesele. Alexandra Stan şi-a lansat recent un nou single - "Tikari" - pentru al cărui videoclip a filmat chiar în oraşul său natal, Constanţa. "'Tikari' este un joc de cuvinte, care vine de la Chica Rica şi se referă la o fată cu personalitate, cool, cu atitudine de divă şi care are toţi bărbaţii la picioare. Ne-am jucat în studio cu versurile piesei şi aşa am ajuns la 'Tikari'", a povestit ea, într-un mini interviu acordat AGERPRES. Pentru această piesă a ales să filmeze un videoclip la Constanţa, pentru că melodia "are un vibe de vară" şi a vrut să exprime "hotness-ul şi căldura toridă prin locaţiile "exotice" din Constanţa", afirmă cântăreaţa. Ea spune că a filmat aproximativ 20 de ore în Portul Tomis, la farul din Constanţa şi pe plaja de la intrarea în staţiunea Mamaia. "Constanţa este oraşul meu de suflet şi pentru o astfel de piesă nu aveam cum să aleg alte locaţii de filmare", precizează artista. Acum, după lansarea piesei, publicul are posibilitatea să o urmărească şi pe o platformă de streaming. "Am lansat o campanie alături de Apple Music, prin care publicul poate urmări conţinut exclusiv dacă îşi activează contul prin cele patru luni gratuite. Cei care aleg să se aboneze primesc, pe lângă videoclipul piesei "Tikari", şi un making-of, un interviu şi un dance video, toate în exclusivitate pe această platformă. Am ales să comunic printr-o platformă de streaming şi pentru că streaming-ul reprezintă viitorul industriei muzicale şi mereu mi-a plăcut să fiu cu un pas înainte", declară Alexandra Stan. Ea povesteşte că a fost destul de stresant să filmeze un videoclip mai ales în această perioadă, cu restricţiile impuse de pandemia de coronavirus. Sursa foto: Alexandra Stan/Facebook.com "Dar am respectat toate măsurile în vigoare - s-au purtat măşti, am păstrat cât am putut de mult distanţa, iar eu mi-am făcut un test PCR după filmări. Din fericire, rezultatul este negativ şi toată lumea este safe şi se simte bine în continuare. Învăţăm să ne adaptăm şi să mergem mai departe", precizează ea. Cântăreaţa speră ca în primăvara anului viitor să fie gata şi noul album. "Strângem piese, selectăm cele mai bune cântece, fac sesiuni de înregistrări şi abia aştept să le arăt fanilor mei ce le-am pregătit", spune ea, menţionând că, dintre toate melodiile lansate, fredonează cel mai des "Delfinii" şi "Tikari", "poate şi pentru că sunt cele mai recente". Sursa foto: Alexandra Stan/Facebook.com Deşi, în acest an, primăvara şi vara au fost total atipice pentru artişti, Alexandra Stan spune că au fost şi foarte frumoase. "Am petrecut primăvara alături de familie şi vara pe o plajă virgină de la Tuzla. Am şi dormit acolo în bungalouri. M-am conectat mai mult cu familia, cu fanii şi cu natura. Am stat izolată de aglomeraţia urbană şi mi-am dat seama că astfel de momente de izolare câteodată ne sunt chiar benefice", povesteşte artista. Ea speră ca totul să revină la normal cât mai curând, fiind recunoscătoare totuşi că are "fani în toată lumea şi că există platforme de streaming şi social media" prin care poate ţine legătura cu toţi. "Dar îmi este atât de dor de scenă... Sper ca anul viitor să fiu plecată toată vara în turnee şi să îmi promovez albumul ca la carte. Nimic nu se compară cu energia câtorva mii de oameni care îţi cântă piesele, dar uneori şi doi - trei oameni contează. Până la urmă, pentru ei cântăm", subliniază cântăreaţa. Sursa foto: Alexandra Stan/Facebook.com În perioada de pandemie a compus mai mult acasă şi a mers la studio doar pentru voci finale sau dacă a fost necesar. "Sper ca anul viitor, în 15 iunie, să primim o veste bună. Până atunci, rămân realistă şi rezervată în ceea ce priveşte adunările mari şi prefer să nu îmi fac aşteptări prea mari. Let's hope for the best!", afirmă ea. S-ar întoarce oricând în Italia, în Spania sau în Grecia, dar cel mai mult îi este dor de Japonia. "Energia fanilor mei de acolo este fantastică. Momentan mă bucur de ultimele raze de soare, aici, în paradisul sălbatic de la Tuzla, urmând să merg la munte cu prietenii şi să explorez cât mai mult România. Avem o ţară superbă care merită vizitată, iar dacă nu am făcut-o până acum, acesta este momentul perfect să ne bucurăm de ea şi să susţinem cât putem economia locală", afirmă Alexandra Stan. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)