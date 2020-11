Alexandra Stan, mesaj de condoleante dupa moartea actritei Draga Olteanu Matei

Mulțumesc mult doamna Draga! Deși nu am avut ocazia sa va cunosc personal, prin rolurile dumneavoastra am simțit întotdeauna ca va stiu, că apartineți vieții mele.



Vă multumesc ca mi-ati facut copilaria mai frumoasa si am cele mai amuzante si pure amintiri. Va asociez cu familia mea, cu bunica mea, cu verile in care va urmaream la televizor in casa la racoare cu mama si bunica si ne amuzam copios.



M-ati inspirat ca femeie, caci mereu ati fost demna, mandra, feminina, categorica si totodata parea ca nu luati viata chiar asa in serios si mereu surprindeați printr-o gluma sau o aluzie simpatică. Sunteți si ați fost fix genul meu de femeie. Așa cum vreau să fiu și eu. Frumoasă, sensibilă, puternică, amuzantă.



E trist să vezi o parte din copilărie cum parcă de stinge.



Ați fost familie pentru mine și va voi fi recunoscătoare mereu!



Dumnezeu să vă lumineze calea și să vă odihnească sufletul!



#DragaOlteanuMatei #Odihneascaseinpace, a postat artista în mediul virtual.