Alexandra Toader, mulțumiri pentru Klaus Iohannis, dupa ce Guvernul a numit-o la IICCMER

Alexandra Toader, fost membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), a afirmat că este onorată de numirea în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi a spus că acesta "trebuie să revină la principalul său obiectiv - demascarea atrocităţilor săvârşite în vremea comunismului".

"Am fost numită de prim-ministrul Ludovic Orban în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Este o poziţie care mă onorează în mod special, motiv pentru care îi mulţumesc premierului pentru nominalizare. La mai bine de treizeci de ani de la Revoluţie, Institutul trebuie să revină la principalul său obiectiv - demascarea atrocităţilor săvârşite în vremea comunismului - printr-o strategie cât mai clară în acest sens, pe care o voi imprima încă de la începutul mandatului. Responsabilii trebuie deferiţi justiţiei, iar memoria victimelor dictaturii comuniste necesită a fi recuperată şi prezervată", a scris Alexandra Toader, vineri, pe Facebook.Ea anunţă că şi-a depus demisia din Colegiul CNSAS, funcţie în care a fost numită în 2018 la propunerea preşedintelui Klaus Iohannis."Pentru mine, această poziţie a reprezentat o enormă responsabilitate. Mă despart cu greu de munca depusă la CNSAS, dar am convingerea că am contribuit şi eu la deconspirarea colaboratorilor şi lucrătorilor fostei Securităţi, timp de aproape doi ani. Sunt convinsă, în schimb, că aflarea adevărului cu privire la trecutul totalitar va continua să fie unul dintre principalele obiective ale preşedintelui României, aşa cum a fost până acum", a mai scris Alexandra Toader.