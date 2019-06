Alexandru Arsinel, la 80 de ani: ''Niciodata nu mi-am dat seama cat si cum vreau''

alexandru arsinel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai iubiti actori ai teatrului de revista din Romania, actorul Alexandru Arsinel a implinit 80 de ani. Alexandru Arsinel a fost invitatul Florentinei Fantanaru la emisiunea „De-a viata ascunselea”. Alexandru Arsinel a pierdut o parte substantiala din venituri. Ce a patit celebrul actor „Sunt de 60 de ani in teatrul de revista. Am fost unul dintre cei care s-a luptat pentru refacerea lui”, a spus Arsinel, duminica, la Antena 3. „Niciodata nu mi-am dat seama cat si cum vreau. Niciodata nu am zis ca vreau sa ajung mare, sa am o strada cu numele meu, nu am incercat sa imi doresc cu atata patima incat sa sufar ca nu mi s-a intamplat. A dat Dumnezeu si m-am t ...