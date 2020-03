Alexandru Baicu Ciudin (ALDE): Acțiunea de dezinfectare a scarilor de bloc trebuie sa se faca cat mai des in aceasta perioada

Președintele ALDE Sector 5, Alexandru Baicu Ciudin, e de părere că acțiune de dezinfectare a scărilor de bloc este o acțiune bună, dar îi atrage atenția primarului Daniel Florea că acțiune se desfășoară superficial. El susține că ar trebui mai multă atenție la detalii (balustrade, butoanele de la interfon si lift, cabina liftului) și îl îndeamnă pe edil să repete acțiunea cât mai des în această perioadă.

”Incepand de astazi, 27 martie 2020, Primaria Sectorului 5 a inceput o actiune de dezinfectie a scarilor de bloc, masura ce a fost recomandata de ALDE Sector 5 inca din data de 23 martie 2020.

Personal domnul primar Florea a verificat modul in care se face dezinfectia in scarile de bloc, si s-a declarat multumit. Am urmarit cu interes clipul din postarea dansului de pe pagina de facebook si as vrea sa ii atrag atentia asupra modului superficial in care se realizeaza aceasta dezinfectie.

Actiunea de dezinfectie este laudabila, insa ii solicit domnului primar sa le atraga atentia celor ce se ocupa de aceasta actiune, ca acestia trebuie sa vizeze partile comune care reprezinta potential ridicat de expunere la coronavirus - balustrade, butoanele de la interfon si lift, cabina liftului. Tavanul pe care se punea foarte mult accent in filmulet nu cred ca reprezinta un risc atat de mare de infectare.

Trebuie gasita o modalitate de comunicare si de actiune comuna cu asociatiile de propietari, astfel incat aceasta actiune de dezinfectare a scarilor de bloc sa se faca cat mai des in aceasta perioada. Doar prin institutia aflata in subordinea primarie, care este oricum subdimensionata ca si personal, nu o sa reusim acoperim tot sectorul!

Avand in vedere ca solutiile de dezinfectare se gasesc greu in momentul de fata si asociatiile de proprietari din Sectorul 5 au apelat la diverse improvizatii pentru a realiza o minima dezinfectare a scarilor de bloc, ii sugerez domnului primar sa distribuie catre acestia saptamanal cantitarea minima necesara, astfel incat zonele cele mai expuse dintr-o scara de bloc ( balustrada, butoanele de la interfon, lift si cabina liftului) sa poata fi dezinfectate zilnic.”, susține Președintele ALDE Sector 5.